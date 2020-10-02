رسميًا .. وست هام يعزز دفاعه بالتشيكي “كوفال” من سلافيا براغ

تعاقد نادي وست هام اليوم الجمعة مع المدافع التشيكي فلاديمير كوفال من نادي سلافيا براغ التشيكي، في صفقة تردد أن قيمتها وصلت إلى 5ر4 مليون جنيه إسترليني (8ر5 مليون دولار).

وانضم كوفال 28/ عامًا/، الذي يلعب بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن والذي شارك في ثماني مباريات دولية، لوست هام بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

وقال كوفال :”كنت على علم برغبة وست هام في ضمي منذ فترة طويلة، لكنني الآن جئت أخيراً إلى هنا، أشعر بسعادة كبيرة.”

وقال ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام، إن كوفال “من نوعية اللاعبين الذين نرغب في ضمهم إلينا، نظراً لما لديه من حماس وطموح وإصرار.”

Advertisements

وسينضم كوفال بذلك إلى مواطنه توماس سوتشيك الذي ساعد على أن يشعر كوفال بالترحيب والإرتياح.

وقال كوفال :”أخبرني توماس بأفضل الأشياء، أخبرني بشأن الاستاد الجيد والجماهير الجيدة والفريق المثالي، من زملاء وعاملين.”

وأضاف :”توماس هو الصديق المقرب لي، واتمنى أن يساعدني هنا.”