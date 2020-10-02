مانشستر يونايتد يؤيد استبعاد جرينوود من منتخب إنجلترا بعد فضيحة ايسلندا

دعم النروجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الجمعة قرار مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، بأستبعاد لاعبه الشاب ماسون جرينوود من تشكيلة “الأسود الثلاثة” للمباريات الدولية المقبلة.

وواصل ساوثجيت استبعاده جرينوود ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودين من تشكيلته المكونة من 30 لاعبًا، بعدما ابعدهما من معسكر المنتخب في أيسلندا في السابع من سبتمبر المنصرم، بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتجاهل جرينوود (19 عامًا) وفودين (20 عامًا) البروتوكولات الصحية المعتمدة لمواجهة الجائحة، فأستقبلا بعض النساء المحليات في الفندق.

وقال سولشاير للصحفيين الجمعة “ماسون هو أحد ابرز مهاجمي المستقبل لإنجلترا وبالتأكيد سيلعب العديد من المباريات مع المنتخب”، لافتا إلى أن استبعاده كان بمثابة درس عليه التعلم منه “عليه أن يفكر في المكان الذي هو فيه وما عليه أن يفعل، وكيف يصل إلى حيث يريد”.

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وأصبح يونايتد في الآونة الأخيرة هدفا لانتقادات المشجعين المحبطين من أدائه، في ظل الحديث عن امكانية تعاقده مع لاعبين جدد من بينهم جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ورفض سولشاير الإنسياق في الحديث عن فشل النادي بالتعاقد مع لاعبين آخرين سوى الهولندي دوني فان دي بيك القادم من أياكس أمستردام، وقال “لن أدخل في موضوع الانتقالات الآن لأن تركيزي بالطبع ينصب على مباراة الأحد (ضد توتنهام) لكن النادي يعمل دائمًا بجد للحصول على أقوى تشكيلة ممكنة إذا حصل أي شيء سيتم إعلامكم به”.

وأضاف “نملك لاعبين نؤمن بهم. لا تزال فترة الانتقالات مفتوحة لبعض الوقت، والنادي يعمل على ذلك. إنهم يعرفون وجهة نظري ونحن هنا لنعزز الفريق على المدى الطويل”.