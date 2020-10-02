شكرا لقرائتكم خبر عن «الصبروط» عن رياضة الدراجات: مفيدة للشباب.. وتقلل من الازدحام والتلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤن الرياضة.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديري الإدارات على جهودهم في تسيير العمل خلال الفترة السابقة، كما قدم الشكر لإدارتى الطلائع والرياضة لإتمامهم أولمبياد الطفل بشكل مشرف.

وناقش الصبروط استعدادات مديرية الشباب والرياضة في انطلاقها لماراثون الدراجات احتفالا بأعياد السادس من أكتوبر، مشيرا إلى الاهتمام برياضة الدراجات في الآونة الأخيرة لكونها رياضة مفيدة للشباب وتحث على ترك السيارات التي تسبب الازدحام والتلوث البيئى.

وأكد وكيل الوزارة، على أن العمل مع الجماعة وبروح الفريق أساس الأداء الافضل لنا جميعاً، لافتا إلى أن الجميع أثبت أنهم على قدر المسؤولية، وأنكم من خيرة الموظفين، وقد حملتم جميعاً على عاتقكم أمانة العمل والإخلاص فيه.