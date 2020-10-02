شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يدعم فرجاني ساسي بصورة كأسي السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك، على دعم زميله بالفريق التونسي فرجاني ساسي، بعد أزمته الأخيرة التي أدت إلى طرده من مباراة المصري أمس، ومحاولة البعض استغلال الأمر. ونشر طارق حامد، صورة تجمعه مع ساسي بكأسي السوبر الأفريقي والسوبر المصري لدعم زميله ومؤازرته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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