شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ردًا على فاروق جعفر: «دعمك دافع لينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الشكر إلى فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو فريق التحليل الفني بقناة الزمالك، بعد اشادته به بعد مباراة المصري أمس.

وكان فاروق جعفر، قد اختار أبوجبل، كرجلا للمباراة بعد تألقه اللافت للنظر وحفاظه على عرينه نظيفا في مباراة صعبة.

وأكد أبوجبل، لفاروق جعفر أن دعمه دافع له وللفريق في المرحلة المقبلة.

وفاز الزمالك على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.