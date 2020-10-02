شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أبو رجيلة: «ليه الكائن الزملكاوي بس اللي حيادي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، استيائه من بعض المنتمين لنادي الزمالك خصوصا في الإعلام بسبب إصرارهم على مهاجمه ناديهم ولاعبي الفريق.
وتسائل أبورجيلة، لماذا دائما مطلوب من «الكائن الزملكاوى» يبقى الوحيد الحيادى؟ ويقول الحقيقة ويهاجم لعيبته وإدارته في ظل كل ما نراه من زيف ونفاق وتغير الآراء طبقا للأهواء.
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