شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يصل مقر النادي الأهلي للاجتماع مع «الخطيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى فيديو يسجل لحظة وصول بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمقر النادي.

وبحسب الفيديو رافق موسيماني، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، الذين حرصا على استقبال المدير الفني الجديد من مطار القاهرة، واصطحابه إلى مقر إقامته بأحد الفنادق ثم مقر النادي حيث ينتظره اجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رئيس اللجنة، وبحضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويذكر أن موسيماني، وصل القاهرة صباح الجمعة قادما من جنوب إفريقيا، ولاقي الجنوبي إفريقي، العشرات من جماهير النادي الأهلي في استقباله، بالإضافة إلى من وفد رسمي من إدارة النادي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر بعد خلافات مع الإدارة، بسبب الشروط التي طالب وضعها لاستكمال المشوار مع النادي.

بيتسو موسيماني هو لاعب كرة قدم جنوب إفريقي سابق ومدرِّب حالي لنادي صن داونز وسبق له تدريب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم مرتين مرة كمساعد مدرب وأخرى كمدير فني، يعد موسيماني واحدا من أهم المدربيين بجنوب إفريقيا وأكثرهم تقييما بعد ان ساهم في الحصول على عدة القاب في بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بين عامي 2001 و2007.

ويبدأ الجنوب إفريقي موسيماني مشواره مع النادي الأهلى بقيادة المران الأول بإستاد مختار التتش لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

وفي أول على استقبال حافل له في مطار القاهرة، وعد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن يظل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقم واحد.

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وقال في فيديو بثه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «سيبقي النادي الأهلى النادي رقم واحد في القمة».

وأضاف :«بمساندتكم وحماستكم سنحقق أحلامنا معا، وأنتم الدرع والسيف، ولكم التاريخ والإدارة العظيمة والمحترمة».