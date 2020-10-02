شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا»: سأهاجم جهاز المنتخب إذا لم يضم الونش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد تامر عبدالحميد دونجا، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بمهاجمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والجهاز الفني في حالة عدم ضم محمود حمدي الونش لقائمة المنتخب في معسكر مباراتي توجو المقبل.

واعتبر دونجا أن الونش من افضل المدافعين في مصر حالياً، ويمر بمرحلة نضج كروي غير عاديه ويؤدي بمستوى ثابت في جميع المباريات فمن الظلم عدم ضمه لمجاملة لاعب آخر سواء كان من الأهلي أو محترف في أوروبا.