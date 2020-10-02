شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: إمام عاشور بيعيد تجربتي وجمهور الزمالك في ضهره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك بسبب حملة الهجوم التي يتعرض لها من حين لآخر.

وغرد عيد عبدالملك على صفحته الشخصية على توتير قائلاً: «إمام عاشور لو لاعب عندي في الفرقة هتبناه وهيبقي من أهم لاعي في مصر وبيلعب في نادي وراه جمهور بالملايين محدش هيقدر يجي عليه علشان احنا في ضهره، وراجل وغيور على فرقته في الملعب نفس الكلام كنت بتعرض له بس كنت في حرس الحدود وجربت وكنت بحارب بس مكنش ليا جمهور واعلام يحميني«.