شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقبل «أمح» بالأحضان.. ووعد من سمير عدلي له بالعضوية الشرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل سمير عدلي، المدير الإداري بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات الخارجية، ومشجع الأهلي الشهير «أمح»، بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأحمر، وسط حصار جماهير الأهلي لـ«موسيماني» والتقاط الصور التذكارية معه، ومطالبته بالفوز بدوري أبطال أفريقيا داخل وخارج صالة الوصول بمبنى الركاب ٣.



وطالب «أمح»، الدولي أمير توفيق وسمير عدلي بمنحه العضوية الشرفية للنادي الأهلي وقال له: «نفسي أحصل على عضوية الأهلي، ورد عليه «توفيق»:»عينيا الإثنين وتحت أمرك يا أمح، وهعرض الأمر على الإدارة وسأبلغك بالرد في أقرب وقت«.

وعقب «عدلي»: «حاضر يا أمح طلباتك أنت نجم كبير ووشك حلو على الأهلي، وكتر خيرك تعبت نفسك وانتظرت وقتاً طويلاً في المطار»، واختتم «عدلي» حديثه قائلاً: «نعدي بس ماتش الوداد المغربي ونعملك العضوية بإذن الله».



الجدير بالذكر أن «أمح الدولي» ويطلق على نفسه وكيل لاعبين قد ذهب إلى مطار القاهرة مرتين لمصافحة «موسيماني»، ولكن باءت بالفشل في المرة الأولي، بسبب تأخر وصول الأخير للقاهرة بسبب ظروف الطيران، وانتظره سمير عدلي وأمح من الساعة الحادية عشر مساء أمس، حتى الساعة الواحدة صباحاً، ثم عاد «أمح» مرة أخرى في السادسة صباح الجمعة لاستقباله.

أمح مع أمير توفيق وسمير عدلي وموسيماني في مطار القاهرة

أمح مع أمير توفيق وسمير عدلي وموسيماني في مطار القاهرة

أمح مع أمير توفيق وسمير عدلي وموسيماني في مطار القاهرة