شكرا لقرائتكم مروان محسن يتلقى خبراً سعيداً قبل 48 ساعة من مباراة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، بطفلته الأولى، اليوم الجمعة، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى المرتقبة مع المقاولون العرب والتى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى، ونشر مروان صورة من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصى على تويتر، وعلق عليها " اللهم إنك وهبت لي طفلتي من غير حول مني ولا قوه فأحفظها بحفظك المتين وجوارك الأمين اللهم أحفظ لي طفلتي وبارك لي فيها اللهم إني احببتها اكثر من حبي لنفسي، اللهم لا قوة لي بضر يمسها ولا حزن يسكن عيناها، اللهم إني استودعتك طفلتي من كل أذى".



مروان

فى سياق آخر، ينظم لاعبو الأهلي احتفالا بملعب التتش للثنائى ديفيد سيزا المدرب العام السابق، وتوماس بينكلى مخطط الأحمال السابق بعد رحيلهما عن الفريق برفقة فايلر، وتولى الجنوب أفريقى موسيماني الإدارة الفنية للأهلي على أن يقود أول مران له مساء اليوم.

Advertisements

من جهته، كشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أسباب اختيار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى رحل عقب مباراة الترسانة فى مسابقة كأس مصر، وقال عضو مجلس إدارة الأهلى فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن موسيمانى كان من ضمن 4 مرشحين، لكن مجلس الإدارة استقر عليه واستبعد الثلاثة الآخرين لعدة أسباب، أهمها أن موسيمانى يدرك جيدًا قيمة وحجم النادى الأهلى سواء فى قارة أفريقيا أو فى العالم باعتبار الأهلى أحد أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات."

وأضاف مرتجى، عن أسباب التعاقد مع موسيمانى قائلا، "بيتسو يحب الفوز ونجح فى التتويج بالعديد من البطولات فى مسيرته سواء مع سوبر سبورت أو صن داونز، كما أنه يعرف فريقنا جيدا ويعرف اللاعبين كما يعرف كل شىء عن منافسينا فى دورى أبطال أفريقيا سواء الوداد أو الزمالك والرجاء طرفى نصف النهائى الآخر."

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلى، "موسيمانى لن يستغرق وقتا طويلا للتعرف على الفريق، ونحن سعداء بالعمل معه لأنه يمتلك تفكيرا استراتيجيا ويخطط على المدى البعيد، ونحن نقدر هذه الطريقة، ونجح بالفعل فى تحويل صن داونز إلى أحد أفضل أندية أفريقيا خلال مسيرته مع الفريق ."

واختتم مرتجى تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس الأهلى للمدرب الجديد الذى أصبح أول مدير فنى أجنبى من القارة السمراء يتولى تدريب الأهلى قائلا، "حان الوقت للمدربين الأفارقة أن يتولوا مسئولية الأهلى، ونتمنى له التوفيق وله كل الدعم لأننا دائما ما نفعل ذلك مع المدربين، ونثق فيه وفى قدرته على الظهور بشكل جيد وتقديم الكثير مع النادى الأهلي."