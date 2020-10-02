شكرا لقرائتكم موسيماني يصطحب زوجته وأطفاله أثناء جولته فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصطحب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي زوجته واطفاله اثناء جولته بالأهلي بمقر النادي بالجزيرة ،قبل اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي ، ووصل منذ قليل بيتسو موسيمانى إلى مقر النادى بالجزيرة، ثم سيعقد محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالنادى للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.

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ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.

ويتوجه موسيمانى للنادى الأهلى ظهر اليوم لإجراء جولة تفقدية فى القلعة الحمراء ومشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.