شكرا لقرائتكم تدريبات استفشائية للاعبي الزمالك وبرنامج تأهيلي لأوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.
فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد.
فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى أمس وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة.
وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.
ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، والتى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز فى المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.
ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.
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