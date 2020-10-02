موسيمانى حاملا جائزة نادى القرن: الأهلي بطل أبطال أفريقيا الحقيقى

جدة - عمرو شويل

حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي علي حمل درع لقب نادي القرن قبل اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي تمهيدا لقيادته اول تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعه علي ملعب التتش بالجزيرة.

وقال موسيماني :"الأهلي هو بطل ابطال افريقيا وهو نادي القرن الحقيقي بدون ادني شك..نعمل حاليا للحفاظ علي هذا اللقب بعد انتهاء القرن الحالي من خلال حصد اكبر كم من البطولات القارية".

بدأ اجتماع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للاهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي في غرفة اجتماعات مجلس الادارة النادي الأحمر.

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ويقود موسيماني اول تدريبات الأهلي مساء اليوم خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق الذي تمت اقالته امس الخميس، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع ع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.

وأجرى موسيمانى حوارا مطولا، مع أحد مواقع جنوب أفريقيا، قبل بداية مشواره مع الأهلى، خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر، عقب الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء، فى كأس مصر، وأعلن الأهلى، الخميس، تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز، وتحدث موسيمانى، لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".