شكرا لقرائتكم طارق حامد يدعم فرجانى ساسي بعد طرده فى مواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك على دعم زميله فى الفريق فرجانى ساسي الذى تعرض للطرد بعد انفعاله علي الحكم أمين عمر خلال لقاء الزمالك أمام المصري في الدوري أمس .

ونشر حامد صورة تجمعه بالدولى التونسي عبر حسابه على انستجرام

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من المتوقع بنسبة كبيرة صدور قرار بإيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد انفعاله علي الحكم أمين عمر خلال لقاء الزمالك أمام المصري في الدوري أمس ،ولكن عدد المباريات ستحدده لجنة الانضباط والتي لن تقل عن 4 مباريات ولن تزيد عن 8 إلي جانب تغريمه ماليا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة إنه في حالة صدور قرار بإيقاف ساسي لأكثر من مباراة فإن هذا الايقاف لا يمنعه من المشاركة أمام الرجاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل لأن الإيقاف يكون مقتصر علي البطولات المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي فقط وبالتالي احقيته بالمشارة افريقيا مع الزمالك.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة واقعة فرجاني ساسي لاعب الزمالك مع الحكم أمين عمر خلال مباراة المصري التي انتهت بفوز الابيض 1-0 وشهدت انفعال ساسي علي الحكم وخروجه عن النص ، إلي لجنة الانضباط لتوقيع العقوبة المناسبة علي اللاعب وننشر نص لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري، والتي توضح موقف عقوبة فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد طرده في لقاء الأبيض أمام المصري في الجولة 31 ببطولة الدوري وتنص مادة 23 من لائحة العقوبات على ما يلي":

Advertisements

- الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي أو المنسق الإعلامي أو اللاعبين لفريقه أو لفريق الخصم أو غيرهم.

ووفقا للائحة تستوجب هذه الأمور عقوبة من الأربعة بحسب ما يتراءى للجنة وهي كالتالي:

الإيقاف

غرامة بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه

الشطب

غرامة توازي قيمة ما حدث من تلفيات إن وجدت