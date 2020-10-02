شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بموسيمانى لوضع استراتيجية المرحلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت لجنة التخطيط بالأهلي بكامل هيئتها على الاجتماع بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني لوضع اليه وخطه عمل الفريق في المرحلة المقبلة قبل بدء عمله بشكل رسمي ، ويقود موسيماني تدريبات الأهلي لأول مرة مساء اليوم لأول مرة بعد توليه المسئولية خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي تمت اقالته من تدريب الفريق.

ومن المقرر أن تشهد جولة المدرب الجنوب أفريقى فى الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

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وصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلى، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.