شكرا لقرائتكم موسيمانى يلتقط الصور التذكارية مع دولاب بطولات النادى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني علي التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ودروع النادي الاهلى ، فور وصوله الى مقر القلعة الحمراء لتولى المهمة رسميا لتدريب الفريق الأول خلفا لرينيه فايلر ، وحرص امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي علي اطلاعه علي كافه اركان القلعة الحمراء ، و التجول في النادى و تفقده .

ومن المقرر ، أن تشهد جولته في الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

Advertisements

وصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.

ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.