شكرا لقرائتكم مصطفى محمد مطلوب فى 3 دوريات أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك محط أنظار عدة دوريات أوربية مختلفة ، في ظل المستوى الذى يظهر به يوما بعد يوم مع فريقه ، سواء البطولات المحلية أو الأفريقية ، أو مستواه مع المنتخب الاولمبى ببطولة الأمم الأفريقية و نجاحه في التأهل إلى الأولمبياد .

ووفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فإن اللاعب يمتلك عرضين من الدوري الألماني والإسبانى، بخلاف عرض الدورى التركى من نادى فناربخشة ، إل اأن رئيس النادى قال أن اللاعب لن يرحل للدوري التركي مهما حدث، ولن يرحل أي لاعب قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وتمسك البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث اكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك في البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالي على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد في أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء للإطمئمنان عليه.

خرج مصطفى محمد، من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، فى مواجهة المصرى، الماضية التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منه اللاعب، و التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف سجله محمود علاء .