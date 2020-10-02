شكرا لقرائتكم فيتوريا: لا أنظر للتاريخ ونثق بأنفسنا.. الغنام: نلعب دون ضغوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، أن تاريخ فريقه في المسابقة لا يغير شيئا قبل المواجهة أمام بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مضيفا أنه يحترم الخصم وواثق من قدرة تجاوزه.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، أوضح فيتوريا "نحن سعداء للعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون مباراة صعبة أمام فريق كبير وقوي، نحن مستعدون لهذه المباراة، ونريد أن نكون في النهائي".

وأضاف "عليك أن توازن بين ما تفكر فيه، وما تشعر به، في مثل هذه المباريات هذا الأمر مهم جداً، فلا يمكن أن تفكر كثيراً دون أن تشعر بها في قلبك، والعكس كذلك. نحترم بيرسبوليس ونثق بقدرتنا على تحقيق الفوز. لا أنظر للتاريخ أبدًا، فلو نظرنا له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عاما السابقة، نحن نفكر على أنها مباراة واحدة ضد فريق نحترمه كثيراً، ونمتلك ثقة عالية".

وأكد خالد الغنام أن الفريق سيلعب دون ضغوط أمام بيرسبوليس قائلا "المدرب يمنحنا أريحية اللعب بدون أي ضغوط، وغداً سنقدم مستوى مميزا نتوجه بالفوز والتأهل للنهائي. مباراتنا أمام السد لن تنسى بالنسبة لي لأنها هي التي أظهرتني في هذه البطولة".