مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، وقع ميلان الإيطالي وسلتيك الأسكتلندي معا في مجموعة واحدة، بينما يتواجد نابولي مع ريال سوسيداد في مجموعة واحدة.

وتوج ميلان الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا سبع مرات، ويلتقي مع سلتيك الفائز باللقب في عام 1976 في المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي والتي تضم أيضا فريقي سبارتا براغ وليل.

وتعد بطولة الدوري الأوروبي البطولة الأوروبية الوحيدة التي لم يتوج من قبل بها ميلان، الذي صعد لدور المجموعات بفوزه على ريو آفي 9 - 8 بركلات الترجيح أمس الخميس. وأوقعت القرعة فريق نابولي الإيطالي في المجموعة السادسة مع فرق ريال سوسيداد الإسباني وألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي.

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وجاء فريق أرسنال الإنجليزي في المجموعة الثانية مع فرق رابيد فيينا ومولدي ودوندالك، وفريق ليستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة مع فرق براجا وأيك أثينا وزوريا لوهانسك.

ويوجد فريق باير ليفركوزن الألماني في المجموعة الثالثة مع فرق سلافيا براغ وهابويل بئر سبع ونيس، فيما يتواجد فريق هوفنهايم في المجموعة الثانية عشر مع فرق جينت وريد ستار بلغراد وسلوفان ليبيريتس.

وتبدأ مرحلة المجموعات يوم 22 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن تختتم فعالياتها في العاشر من ديسمبر المقبل، التي تأجل انطلاقها بسبب وباء فيروس كورونا. وتقام المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل في مدينة دانسك البولندية.