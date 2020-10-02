فورمولا واحد: هوندا تطوي صفحتها نهاية الموسم

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باريس: وضعت شركة هوندا اليابانية مزوّد المحركات لفريقي ريد بول رايسينغ وألفا تاوري المشاركين في بطولة العالم لفورمولا واحد حدا لمسيرتها في سباقات الفئة الأولى وفقا لما أعلنته الجمعة.

وأكد بيان صادر عن الشركة التي عادت إلى عالم الفورمولا واحد عام 2015 أنها لن تزود في الموسم المقبل أيا من الفرق المشاركة في بطولة العالم بالمحركات وأنها ستكرس مواردها بدلا من ذلك إلى "تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050" من خلال إنتاج محركات محايدة للكربون.

وعاشت هوندا أيام مجدها في فورمولا واحد أواخر ثمانينيات القرن الماضي مع وجود الغريمين الفرنسي الان بروست والبرازيلي ايرتون سينا في فريق ماكلارين الذي حقق معهما العديد من الألقاب على صعيد الصانعين والسائقين.

في المقابل، عرفت مشاركتها في بطولة الفورمولا واحد كفريق مصنعي للمحرك والهيكل بين 2006 و2008 فشلا كبيرا.

ويحتل ريد بول حاليا المركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 192 نقطة بفارق كبير خلف مرسيدس الأول 366 نقطة، فيما يحتل سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الثالث خلف المتصدر البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.