شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يصف الخطيب بـ"الأسطورة" بعد لقائه الأول مع رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء بـ"الأسطورة" بعد لقائه الأول مع رئيس النادى الأهلى، قبل توليه رسميا قيادة المران الأول للفريق، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

ونشر موسيمانى صورة بصحبة الخطيب على صفحته الرسمية على إنستجرام، بعد لقائه الأول برئيس النادى الأهلى منذ قليل، وعلق على الصورة بكلمة واحدة هى "الأسطورة".





ووصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز السابق، بعدما أعلن النادى الأهلى التعاقد معه لمدة موسمين، خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، الذى انتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أول أمس بانتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكأس مصر.

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كان فى استقبال بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الجديد، بمطار القاهرة الدولى، سمير عدلى المدير الإدارى لفريق الأهلى وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعدد من جماهير الأهلى.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى، قرر فى اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلى:

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيمانى الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء، كما ينضم للجهاز سامى قمصان مدرب مساعد، والبلجيكى ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.