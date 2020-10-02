شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأولى لموسيمانى داخل الأهلى ما بين دولاب البطولات والخطيب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المدير الفنى الجديد لفريق كرة القدم الأول بالنادى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، والجهاز المعاون له، ونشر الحساب الرسمى للنادى عبر تويتر ومنصاته الأخرى على السوشيال ميديا صورا من اللقاء وصحبها بتعليق: "الكابتن محمود الخطيب يعقد جلسة مع مدربنا الجديد موسيمانى وجهازه المعاون"، كما نشر صورا أخرى للمدرب الجديد مع دولاب الجوائز، وكتب فى تعليقه: "مدربنا الجديد داخل نادي القرن ولقطات تذكارية أمام دولاب البطولات".





وحرص بيتسو موسيمانى على التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ودروع النادى الأهلى، فور وصوله إلى مقر القلعة الحمراء لتولى مهمة تدريب الفريق الأول رسمياً خلفا لرينيه فايلر، وحرص أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى على إطلاعه على كافه أركان النادى.





ومن المقرر أن تشهد جولة المدرب الجنوب أفريقى في الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.





ووصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

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ووصل موسيمانى القاهرة، صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.