شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف الأهلى فى جولة سريعة بـ"عربية الجولف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، على استكشاف أرجاء القلعة الحمراء فى جولة ريعة بسيارة "الجولف" داخل النادى، وذلك بعد وصوله إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، والتقط موسيمانى صوراً تذكارية مع جائزة نادى القرن، ودولاب البطولات، قبل أن يعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادى فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأعضاء لجنة الكرة محسن صالح وزكريا ناصف ومدير التعاقدات أمير توفيق.
وبدأ اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفنى الجديد للأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادى داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة النادى الأحمر. ويقود موسيماني المران الأول للفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.
وأضاف المدرب الجنوب أفريقى، "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".
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