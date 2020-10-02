شكرا لقرائتكم خبر عن 46 هدفا عنوان 13 مباراة جمعت الإسماعيلى وسموحة قبل مواجهة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطلائع بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز سموحة على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب الإسماعيلى وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 43 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 9 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 31.

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى وسموحة

مواجهات الإسماعيلي وسموحة شديدة الإثارة منذ صعود الأخير للممتاز موسم 2010/2011، حيث شهدت المواجهات الـ14 السابقة، تسجيل 46 هدفا.

فاز الإسماعيلي في أول موسم ذهابا وإيابا 3/2، ثم 4/2، وكررها الموسم قبل الماضي 2/1، و1/0، وحقق الدراويش 7 انتصارات، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل منها تعادل وحيد سلبى.

سجل الإسماعيلي 25 هدفا ويتصدر قائمة هدافيه كل من أحمد على كامل، وإيمانويل بناهيني، كالديرون برصيد 3 أهداف، يليهم حسنى عبدربه هدفين.

بينما سجل سموحة 21 هدفا يتقدمهم صامويل أفوام، وحسام باولو برصيد 3 أهداف، يليهما جودين أترام هدفين.

تم احتساب 4 ضربات مناصفة بين الفريقين، تم تسجيلها بنجاح، وإشهار البطاقة الحمراء في4 مناسبات

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انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل شيلونجو للإسماعيلى وتعادل إبراهيم أبو اليزيد لسموحة بهدف فى مرماه فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 14 للمسابقة فى 18 يناير2020 على ستاد المكس.

*ريكاردو يبحث عن الفوز الثانى وسامى يفتش عن سجل خالى من الهزائم

ومن جانبه يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لتحقيق فوزه الثانى على التوالي مع الدراويش لاسيما أن الفريق الأصفر انتفض أخيراً بعد 6 مباريات وحقق الفوز على الطلائع ليعزز فرص نجاته من الهبوط ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم منذ توليه تدريب الفريق السكندرى حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين ويرغب في إقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم .

*التشكيل المتوقع للإسماعيلى وسموحة

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام سموحة مكون من :"محمد فوزي -أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمود دونجا - عمر الوحش - بيكيتي سيلفا - محمد حمدي زكي - عبدالرحمن مجدي".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من :"الهاني سليمان ومحمد الترهوني رجب نبيل، ومحمد عبدالمنعم وأحمد جمال وناصر ماهر وأحمد حمص، وحليمو ومحمد نادي وديريك تسيبامبي وحسام حسن".