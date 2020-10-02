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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 2 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى "موسيمانى" يصل القاهرة، وباتشيكو يبدأ الاستعداد لسموحة بجلسات مع لاعبى الزمالك.

صور.. المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى "موسيمانى" يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز السابق، بعد أن أعلن النادى الأهلى التعاقد معه لمدة موسمين، خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، الذى انتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أول أمس بانتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكاس مصر.

المنتخب يتواصل مع السفارة فى توجو لاختيار ملاعب التدريب وفندق الإقامة

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن هناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية فى توجو للاتفاق على كافة ترتيبات إقامة وتدريب المنتخب هناك، حيث يلتقى المنتخب مع توجو فى فترة التوقف الدولى من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة بينما تقام الثانية فى توجو.

باتشيكو يبدأ الاستعداد لسموحة بجلسات مع لاعبى الزمالك

أغلق باتشيكو صفحة مباراة المصرى في الدورى والتي أقيمت أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة سموحة في دور الـ 16 لكأس مصر والتي ستقام الاثنين المقبل، حيث طالب باتشيكو اللاعبين بنسيان مباراة المصرى تماما والتركيز في مباراة سموحة لان مباريات الكأس لا تقبل القسمة علي إثنين ولابد من تحقيق الفوز حتي يتمكن الفريق من إضافة بطولة جديدة لرصيده في الموسم الحالي.

مرتضى منصور يعلن تأجيل مؤتمر الرد على اللجنة الأولمبية 24 ساعة

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم إقامة مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر الأحد المقبل، وذلك من أجل الرد على اللجنة الأوليمبية بالمستندات، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الصالة المغطاة بمقر النادي، وشدد منصور عبر قناة نادى الزمالك إن المؤتمر سيقام بعد غد، الأحد، بعدما كان من المقرر إقامته يوم السبت.

المنتخب يستقر على اختيار اللاعبين لقائد الفريق وإلغاء الأقدمية

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على اختيار اللاعبين فيما بينهم لقائد المنتخب خلال الفترة المقبلة ومنحه شارة القيادة خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، والذى يتخلله مباراتا توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الأهلى يضم ثنائى سلة الجزيرة والإعلان خلال ساعات

أنهى مسئولو النادى الأهلى الاتفاق مع الثنائى عمر طارق وعمرو الجندى، لاعبى فريق كرة السلة بنادى الجزيرة، لتدعيم صفوف الأحمر خلال الموسم الجديد، خاصة أن فريق سلة الأهلى رجال لم يحصد أى بطولة هذا الموسم وخرج خاوياً من ماراثون البطولات سواء الدورى المرتبط والسوبر وكأس مصر بينما حقق الدرع العام.

الخطيب يحتمع بموسيمانى قبل قيادته أول مران للأهلي فى التتش

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.