شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى حاملا جائزة نادى القرن: الأهلى بطل أبطال أفريقيا الحقيقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على حمل درع لقب نادى القرن قبل اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادى تمهيدا لقيادته اول تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعه على ملعب التتش بالجزيرة، وقال موسيمانى: "الأهلى هو بطل أبطال أفريقيا وهو نادى القرن الحقيقى بدون أدنى شك.. نعمل حاليا للحفاظ على هذا اللقب بعد انتهاء القرن الحالى من خلال حصد اكبر كم من البطولات القارية".

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ومن المقرر أن تشهد جولة المدرب الجنوب أفريقى فى الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

وصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلى، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.