شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ اجتماعه مع الخطيب قبل قيادة المران الأول بالأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفنى الجديد للأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادى داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة النادى الأحمر. ويقود موسيماني المران الأول للفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

وأجرى موسيمانى حوارا مطولا مع أحد مواقع جنوب أفريقيا، قبل بداية مشواره مع الأهلى، خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر، عقب الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء، فى كأس مصر، وأعلن الأهلى، الخميس، تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز، وتحدث موسيمانى، لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا ، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".