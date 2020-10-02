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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ اجتماعه مع الخطيب قبل قيادة المران الأول بالأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفنى الجديد للأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادى داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة النادى الأحمر. ويقود موسيماني المران الأول للفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.
وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".
الخطيب يستقبل موسيماني
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