شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يودعون سيزا وبينكلى بتورتة فى ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم لاعبو الأهلي احتفالا بملعب التتش للثنائى ديفيد سيزا المدرب العام السابق، وتوماس بينكلى مخطط الأحمال السابق بعد رحيلهما عن الفريق برفقة فايلر، وتولى الجنوب أفريقى موسيماني الإدارة الفنية للأهلي على أن يقود أول مران له مساء اليوم.

من جهته، كشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أسباب اختيار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى رحل عقب مباراة الترسانة فى مسابقة كأس مصر، وقال عضو مجلس إدارة الأهلى فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن موسيمانى كان من ضمن 4 مرشحين، لكن مجلس الإدارة استقر عليه واستبعد الثلاثة الآخرين لعدة أسباب، أهمها أن موسيمانى يدرك جيدًا قيمة وحجم النادى الأهلى سواء فى قارة أفريقيا أو فى العالم باعتبار الأهلى أحد أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات."

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وأضاف مرتجى، عن أسباب التعاقد مع موسيمانى قائلا، "بيتسو يحب الفوز ونجح فى التتويج بالعديد من البطولات فى مسيرته سواء مع سوبر سبورت أو صن داونز، كما أنه يعرف فريقنا جيدا ويعرف اللاعبين كما يعرف كل شىء عن منافسينا فى دورى أبطال أفريقيا سواء الوداد أو الزمالك والرجاء طرفى نصف النهائى الآخر."

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلى، "موسيمانى لن يستغرق وقتا طويلا للتعرف على الفريق، ونحن سعداء بالعمل معه لأنه يمتلك تفكيرا استراتيجيا ويخطط على المدى البعيد، ونحن نقدر هذه الطريقة، ونجح بالفعل فى تحويل صن داونز إلى أحد أفضل أندية أفريقيا خلال مسيرته مع الفريق ."

واختتم مرتجى تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس الأهلى للمدرب الجديد الذى أصبح أول مدير فنى أجنبى من القارة السمراء يتولى تدريب الأهلى قائلا، "حان الوقت للمدربين الأفارقة أن يتولوا مسئولية الأهلى، ونتمنى له التوفيق وله كل الدعم لأننا دائما ما نفعل ذلك مع المدربين، ونثق فيه وفى قدرته على الظهور بشكل جيد وتقديم الكثير مع النادى الأهلي."