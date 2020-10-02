شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مطلوب فى 3 دوريات أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، محط أنظار عدة دوريات أوروبية مختلفة، فى ظل المستوى الذى يظهر به يوماً بعد يوم مع فريقه، سواء فى البطولات المحلية أو الأفريقية أو مستواه مع المنتخب الأولمبى ببطولة الأمم الأفريقية ونجاحه فى التأهل إلى الأولمبياد.

ووفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فإن مصطفى محمد يمتلك عرضين من الدوري الألماني والإسبانى، بخلاف عرض الدورى التركى من نادى فناربخشة، إلا أن رئيس النادى أكد أن اللاعب لن يرحل للدورى التركي مهما حدث، ولن يرحل أى لاعب قبل انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتمسك البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بتواجد مصطفي محمد مع الفريق الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، وأكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك فى البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالى على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد فى أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء للاطمئمنان عليه.

وخرج مصطفى محمد من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فى مواجهة المصرى أمس ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت باستاد برج العرب وحسمها الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء، وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منه اللاعب.