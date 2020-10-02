موسيماني يصطحب زوجته وأطفاله أثناء جولته فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، زوجته وأطفاله أثناء جولته بمقر النادى الأهلي بالجزيرة، قبل اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادى، ولجنة التخطيط للكرة بالنادى للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين. ووصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

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