شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عقوبة فرجانى المتوقعة بسبب أحداث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت واقعة تعدى فرجانى ساسى لاعب الزمالك على أمين عمر حكم مباراة الأحمر أمام المصرى أمس، الخميس، فى الجولة الـ31 الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما تداولت أنباء حول العقوبة المتوقعة ضد الدولى التونسى وكذلك موقف الزمالك من هذا التصرف، وهو ما نرصده فى سياق السطور التالية:

س: ماذا حدث فى مباراة الزمالك والمصرى؟

ج: فرجانى تعرض للطرد فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب، والتى فاز فيها الأبيض بهدف نظيف، وجاءت البداية باعتراض ساسى فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم أمين عمر إنذاراً ثم واصل اللاعب انفعاله وتوجه إلى الحكم وتطاول عليه برفع سماعة الأذن الخاصة به ليقرر الحكم طرده وأكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين.

س: كيف تعامل اتحاد الكرة مع واقعة فرجانى سياسى؟

ج: مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام قرروا إحالة الواقعة للجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

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س: ما العقوبة المتوقعة ضد لاعب الزمالك بسبب هذا التصرف؟

ج: مصدر داخل اتحاد الكرة قال إن الإيقاف ينتظر فرجانى ساسى بعد انفعاله على أمين عمر وخروجه عن النص، موضحا أن واقعة ساسى كانت واضحة للجميع خلال مباراة المصرى، وهو ما أظهرته كاميرات التليفزيون وسيتم الأخذ بها وتقديمها للجنة الانضباط باتحاد الكرة بجانب تقرير الحكم .

وأوضح المصدر أن اللائحة تنص على الإيقاف 8 مباريات فى حالة الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه، إلى جانب غرامة 10 آلاف جنيه وهذا ما ستحدده لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

س: ماذا عن موقف الزمالك من تصرف فرجانى ساسي؟

ج: مرتضى منصور أعلن توقيع غرامة مغلظة على ساسى، لم تُوقع على أى لاعب من قبل، ولم تحدث فى التاريخ، وتعد غرامة كبيرة ليعرف أن الزمالك لا يحدث فيه مثل تلك الأمور تم استفزاز وضرب ساسي، قائلا، "إذا افترضنا أنك أمام قاضى ومحامى الخصم استفزك هل ستسب وتضرب القاضي؟".