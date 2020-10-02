شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يصل الأهلي استعدادا لقيادة المران الأول للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة بالنادى، جلسة خاصة عصر اليوم، الجمعة، مع المدير الفنى الجديد للفريق للتعرّف عليه ومناقشته فى بعض الأمور والنقاط العامة الخاصة بالفريق بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.

ويجرى موسيمانى جولة تفقدية فى القلعة الحمراء لمشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

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وأجرى موسيمانى حوارا مطولا، مع أحد مواقع جنوب أفريقيا، قبل بداية مشواره مع الأهلى، خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر، عقب الفوز على فريق الترسانة بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء، فى كأس مصر، وأعلن الأهلى، الخميس، تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز، وتحدث موسيمانى، لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".