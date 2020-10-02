دورتموند يوجه رسالة قاطعة ليونايتد بشأن سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني، أن النادي لن يغير موقفه بشأن الإبقاء على جادون سانشو نجم الفريق، الذي يستهدف مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمه قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية يوم الإثنين.

ويرفض دورتموند بيع سانشو إلى يونايتد بعد فشل النادي الإنجليزي في تلبية طلبات النادي الألماني بشأن سعر الصفقة البالغ 120 مليون يورو، والتي يعتقد مسؤولو "أولد ترافورد" أنها غير واقعية في السوق المتأثر بوباء فيروس كورونا.

وقال زورك، في مؤتمر صحفي ظهر يوم الجمعة: "موقف دورتموند لم يتغير ولن تكون هناك تطورات أخرى في الأيام المقبلة".

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وأضاف: "بالطبع تواصلنا مع مانشستر يونايتد في الماضي، لكن كل ما يمكن قوله بشأن هذا الأمر قد قيل بالفعل، وهذا لن يتغير خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وكان دورتموند توصل لاتفاق مع سانشو على البنود الشخصية، لكن رفض دورتموند لخفض سعر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما حال دون إتمام الصفقة.

يُذكر أن يونايتد بحث عن بدائل أخرى في ظل عدم إقناع دورتموند بخفض قيمة الصفقة، وأصبح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، خيارًا محتملاً للشياطين الحمر، وتمت مراقبته عن كثب لضمه على سبيل الإعارة هذا الصيف.