رئيس المصري لمصراوي: سنطالب بحكام أجانب لمبارياتنا المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد سمير حلبية، رئيس المصري البورسعيدي، أن ناديه سيطالب بتعيين حكام أجانب لإدارة المباريات المتبقية لفريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حلبية، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "تقدمنا بشكوى ضد الحكم الذي أدار مباراتنا أمام الزمالك بسبب الأخطاء التي ارتكبها".

وأضاف: "سنطالب اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب في المباريات المقبلة بالدوري، لأن تقنية الفيديو بها مشاكل كثيرة، وتعرضنا لظلم كبير لأن الحكام لا يلجأون إليها في بعض الحالات التحكيمية المؤثرة".

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وتراجع المصري إلى المرتبة الـ14 بجدول ترتيب الدوري، ويفصله ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط، إلا أن الفريق البورسعيدي لديه مباراة مؤجلة.

وأكد سمير حلبية: "المركز الحالي لا يليق بنا، ولكننا نثق أن القادم أفضل".

وتابع: "لدينا ثقة كاملة في علي ماهر المدير الفني للفريق ولا نية لرحيله على الإطلاق وسيستمر معنا حتى نهاية الموسم".

ونفى رئيس المصري تلقي النادي عروض بشأن الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق قائلا: "لا عروض بشأن وادي، اللاعب مستمر معنا وغير صحيح ما تردد حول انتقاله إلى الزمالك مقابل حصولنا على خدمات الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام".