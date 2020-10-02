لبدء المهمة.. موسيماني يصل النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وصل بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، إلى مقر النادي في الجزيرة تمهيدًا للاجتماع مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد يوم الخميس مع المدرب الجنوب أفريقي بعقد لمدة موسمين بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن المدرب وصل مقر النادي من أجل بدء مهتمه لقيادة المران الجماعي.

ومن المقرر أن يعقد المدرب الجديد اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.