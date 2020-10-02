مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مصير أزارو بعد تعيين موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجَّل تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا جديدا للأهلي مصير المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودي.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي، في تصريحات لمصراوي، إنه تقرر تأجيل حسم مصير أزارو انتظارا لمعرفة رأي بيتسو موسيماني.

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وأضاف: "لجنة التخطيط ستقوم بإطلاع المدرب على كل التفاصيل الخاصة بأزارو وغيره من اللاعبين المعارين لتحديد الأسماء التي ستعود من عدمها".

وأكمل: "لم يحدث أي جديد بشأن عرض الاتفاق لشراء اللاعب حتى الآن، والأهلي لم يرد بالموافقة أو الرفض بعد التغيرات السريعة برحيل رينيه فايلر وقدوم موسيماني".

وأتم المصدر قائلا: "موسيماني سيكون صاحب القرار في تحديد مصير أزارو".