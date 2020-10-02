محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أجَّل تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا جديدا للأهلي مصير المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودي.
وقال مصدر مسؤول بالأهلي، في تصريحات لمصراوي، إنه تقرر تأجيل حسم مصير أزارو انتظارا لمعرفة رأي بيتسو موسيماني.
وأضاف: "لجنة التخطيط ستقوم بإطلاع المدرب على كل التفاصيل الخاصة بأزارو وغيره من اللاعبين المعارين لتحديد الأسماء التي ستعود من عدمها".
وأكمل: "لم يحدث أي جديد بشأن عرض الاتفاق لشراء اللاعب حتى الآن، والأهلي لم يرد بالموافقة أو الرفض بعد التغيرات السريعة برحيل رينيه فايلر وقدوم موسيماني".
وأتم المصدر قائلا: "موسيماني سيكون صاحب القرار في تحديد مصير أزارو".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مصير أزارو بعد تعيين موسيماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.