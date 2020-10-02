قرعة الدوري الأوروبي تضع آرسنال "النني" في مجموعة سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أجريت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021 اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية. وأسفرت القرعة عن وقوع آرسنال الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد النني في مجموعة سهلة. ومن المقرر انطلاق دور المجموعات لـ"يوروبا ليج" يوما 22 و29 من شهر أكتوبر الجاري. وجائت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: روما الإيطالي - يانج بويز السويسري - سي إف آر كلوج الروماني - سيسكا صوفيا البلغاري. المجموعة الثانية: آرسنال الإنجليزي - رابيد فيينا النمساوي - مولده النرويجي - دوندالك الأيرلندي. المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن الألماني - سلافيا براج التشيكي - هابويل بئر سبع - نيس الفرنسي. المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - ستاندارد لييج البلجيكي - رينجرز الأسكتلندي - ليج بوزنان البولندي. Advertisements المجموعة الخامسة: أيندهوفن الهولندي - باوك اليوناني - غرناطة الإسباني - أومونيا القبرصي. المجموعة السادسة: نابولي الإيطالي - ريال سوسييداد الإسباني - ألكمار الهولندي - رييكا الكرواتي. المجموعة السابعة: سبارتا براجا البرتغالي - ليستر سيتي الإنجليزي - أيك أثينا اليوناني - زوريا لوهانسك الأوكراني. المجموعة الثامنة: سيلتيك الأسكتلندي - سبارتا براج التشيكي - ميلان الإيطالي - ليل الفرنسي. المجموعة التاسعة: فياريال الإسباني - قره باج الأذربيجاني - مكابي تل أبيب - سيفاسبور التركي. المجموعة العاشرة: توتنهام الإنجليزي - لودوجوريتس رازجراد البلغاري - لاسك لينز النمساوي - رويال أنتويرب البلجيكي. المجموعة الحادية عشر: سيسكا موسكو الروسي - دينامو زغرب الكرواتي - فينورد الهولندي - فولفسبورج الألماني. المجموعة الثانية عشر: جنت البلجيكي - كرفينا زفيزدا الصربي - هوفنهايم الألماني - سلوفان ليبيريتس التشيكي.

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