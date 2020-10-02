أسوان يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة وادي دجلة

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج تحليل "رابيد تسيت" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الخميس، استعداداً لمواحهة وادي دجلة غداً السبت، فى مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد

لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى للفريق، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق الانتصارات متتالية فى المسابقة .ويستعيد الفريق خدمات الثنائى مسعد عوض حارس مرمى الفريق، وسولمون منساه، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى أبعدتهما عن مباراة المصرى الماضية، ومن المقرر أن يختبر أسوان الرباعى المصاب، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوى، محمد جابر، مدافعو الفريق وكذلك أوميد أوكرى مهاجم أسوان العائد مؤخراً من إصابة الصليبى، لتحديد من موقفهم من اللقاء المقبل.ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.