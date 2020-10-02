موسيماني يلتقط صورة تذكارية مع درع "نادي القرن"

حرص المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع درع نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي عام 2001. الذي حصل عليه الأهلي عام 2001. وتواجد موسيماني في مقر النادي الأهلي اليوم الجمعة بعد وصوله من جنوب إفريقيا لتولي قيادة الفريق. اليوم الجمعة بعد وصوله من جنوب إفريقيا لتولي قيادة الفريق. وتفقد موسيماني أروقة النادي الأهلي ودولاب البطولات التي حصل عليها الفريق الأحمر طوال تاريخ.



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