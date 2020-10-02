الخطيب يعقد جلسة مع موسيماني

عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم؛ في حضور لجنة التخطيط للكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث عن المرحلة المقبلة بعد

توليه قيادة الفريق لمدة موسمين.شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث يبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.