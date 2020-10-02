قبل مواجهة يوفنتوس.. كورونا يضرب نابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، إصابة لاعب وسط الفريق بيوتر زيلينسكي، وإداري بالطقام الفني للفريق بفيروس كورونا قبل مواجهة نابولي في الإيطالي.

ويحل نابولي ضيفًا على يوفنتوس، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع

الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي

وقال نابولي في بيانه: "لقد ثبت إصابة لاعب الوسط بيوتر زيلينسكي، وجياندومينيكو كوستي إداري بالفريق، بـ كوفيد -19".

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ولم يوضح نابولي أي تفاصيل أخرى عن حالة الثنائي الصحية، ولكن بصفة أكيدة، لن يتواجد زيلينسكي في مباراة الأحد أمام بطل الدوري الإيطالي.

وكان فيروس كورونا قد ضرب صفوف نادي جنوى الإيطالي بإصابة 14 لاعبًا قبل مواجهة تورينو، ليعلن الاتحاد الإيطالي تأجيل المباراة.