بالفيديو.. موسيمانى يصل مقر النادي الأهلى بالجزيرة

وصل الجنوب إفريقى بتسو موسيمانى ، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم لفريق الأهلي ، منذ ق إلي مقر القلعة الحمراء بنادى الجزيرة.

ولقى موسمانى استقبال حار من جماهيرالنادى المتواجده داخل نادى الجزيرة، أمليم في أن يكمل الوافد الجديد مسيرة البطولات مع الفريق.

وبات من المنتظر أن يقود موسيماني

وجهازه المعاون الجديد مران الفريق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.