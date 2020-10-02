وصل الجنوب إفريقى بتسو موسيمانى ، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم لفريق الأهلي ، منذ ق إلي مقر القلعة الحمراء بنادى الجزيرة.
ولقى موسمانى استقبال حار من جماهيرالنادى المتواجده داخل نادى الجزيرة، أمليم في أن يكمل الوافد الجديد مسيرة البطولات مع الفريق.
وبات من المنتظر أن يقود موسيمانيوجهازه المعاون الجديد مران الفريق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. موسيمانى يصل مقر النادي الأهلى بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.