حسام البدري يصدم مصطفى محمد والسوشيال تهاجمه

صدم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، في تصريحاته مصطفى محمد مهاجم الزمالك ، الذي يعد مهاجم مصر الأول في الوقت الحالي.

وفي حواره مع الإعلامي أحمد شوبير ، سأله شوبير عن رأيه في مصطفى محمد لاعب الأبيض، ليرد عليه حسام البدري بأنه "يحتاج الكثير من العمل حتى يكون جاهز

للمنتخب".

لكن تابع قائلًا بأنه أشاد بقدرات مصطفى محمد ، متمنيا أن يشارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما باستمرار مع الزمالك.

وأضاف: "هناك فرصة لضم بعض العناصر الشابة وعلى رأسها مصطفى محمد، وهناك تشابه في موقف الثنائي "كوكا" ومروان محسن بسبب الضغوط".

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آثارت تصريحات حسام البدري غضب رواد تويتر على السوشيال ميديا مبديين تعجبهم من تصريحاته، رغم أنه من أفضل المهاجميين في الوقت الحالي، ومهاجم مصر الأول حاليًا بدون منازع.

سجل مصطفى محمد 9 أهداف مع الزمالك لهذا الموسم بالدوري وصنع هدفًا، فضلا عن تتويجه مع المنتخب الأولمبي بعد تقديمه لمستويات رائعة كللت بتسجيله 4 أهداف وحصوله على أفضل مهاجم في بطولة أمم أفريقيا لتحت 23 عامًا.