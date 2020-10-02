كلوب يتحدث عن قرعة دوري الأبطال.. وينتقد مسئولي البث في بريميرليج

قال الألماني يروجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن مجموعة فريقه بدوري أبطال أوروبا مثيرة للغاية.

ووقع فريق ليفربول في المجموعة الرابعة، في دوري أبطال أوروبا والتي تضم أتالانتا الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وميديتيلاند الدنماركي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة أستون فيلا: "وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، كل فريق هناك لديه هدفًا ما يعسى لتحقيقه، أتالانتا أثبت أنه فريق

قوي في إيطاليا، وأياكس فريق مشهور بسبب أكاديميته واعتماده وتطويره للاعبين الشباب".

وأضاف: "هي مجموعة مثيرة وسنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل، عندما أحلل الفرق للاعبين".

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وبسؤاله عن هندرسون: "هندرسون سيشارك في التدريبات اليوم، سنرى ما سيحدث في حالته أنه يعاني من مشاكل أ م لا ، لكننا لا نعلم أن سيلعب

أمام أستون فيلا أم لا".

وأضاف: "استدعاء هندرسون للمنتخب سيجعله يستغل الوقت من أجل العودة إلى المشاركة بشكل طبيعي".

وعن التوقف الدولي قال المدرب الألماني: "لا أريد أن أكون غير محترمًا لا نعلم ما يمر به الاتحادات المحلية في الوقت الحالي، لكن كل مدرب يريد أن يكون فريقه معه، ولا أستطيع التحدث لجميع الاتحادات الرياضية في العالم أنا قلق بعض الشئ بشأن هذا الأمر".

واختتم: "مسئولي البث تسببوا لنا في مشاكل يريدون أن نلعب مساء الأربعاء ثم اللعب يوم السبت".