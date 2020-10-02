طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب جاهز لموقعة الأهلي

أكد نادي المقاولون العرب جاهزية نجم الفريق، طاهر محمد، للمشاركة بشكل "طبيعي" فنيًا وبدنيًا لمواجهة الأهلي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري الممتاز.
كانت بعض الأنباء أشارت بوجود بند تم وضعه بين المقاولون العرب والأهلي يمنع لاعب المارد الأحمر الجديد من المشاركة معهم، وهو ما نفاه بتاتًا مسئولو المقاولون.
ويسعى المقاولون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بالتعادل، أو الفوز، من أجل مواصلة الزحف داخل المربع الذهبي بعد الوصول إلى النقطة 52 في المركز الرابع، ويهدف المقاولون لإنهاء الموسم في المربع الذهبي للعودة للمشاركة الأفريقية بعد غياب طويل.
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