طارق محروس: نسعى لبداية قوية بالدوري

قال طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز بدنيا وفنيا ومعنويا لافتتاح مشواره في بطولة الدوري اليوم الجمعة أمام فريق المعادي، لافتا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.
وأوضح أن الفريق يتواجد في مجموعة متوازنة بالنسبة للدرجة الأولى، بينما تعتبر مجموعة قوية بالنسبة لفرق المرتبط، وهو ما يمنح مؤشرات على صعوبة المنافسة، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين، وطموحات الفريق الكبيرة فيالفوز باللقب.
وأضاف أن الفريق يحتاج لبعض الوقت ليصل إلى أفضل المستويات، خاصة أن فترة الإعداد شهدت غياب اللاعبين الدوليين لفترات طويلة؛ نتيجة التواجد في معسكرات المنتخب الوطني، إلى جانب حاجة الصفقات الجديدة واللاعبين الصاعدين إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الأجواء.
وأشار محروس إلى أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين من أصحاب الخبرات والدوليين والعناصر الواعدة، فضلا عن ضم المحترف التونسي أسامة الجزيري،وهو ما يجعله قادرا على المنافسة بقوة وحصد البطولات في ظل التحلي بالروح القتالية التي تميز كل من يرتدي قميص الأهلي. وألمح المدير الفني إلى أن الفريق سيقاتل خلال المباريات المتبقية من موسم 2019-2020 بمواجهتي طلائع الجيش والزمالك، على الرغم من صعوبة الأمر، خاصة أن إقامة هذه المواجهات المصيرية الفاصلة في شهر نوفمبر سيتطلب وصول اللاعبين إلى مرحلة كبيرة من الجاهزية البدنية والفنية.
وشدد محروس في ختام حديثه على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولات الفترة المقبلة، وأنه يحتاج إلى الوقت والدعم والصبر بالصورة التي توفر الأجواء المناسبة؛ لينجح الجميع في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.
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