طارق محروس: نسعى لبداية قوية بالدوري

قال طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز بدنيا وفنيا ومعنويا لافتتاح مشواره في بطولة الدوري اليوم الجمعة أمام فريق المعادي، لافتا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

وأوضح أن الفريق يتواجد في مجموعة متوازنة بالنسبة للدرجة الأولى، بينما تعتبر مجموعة قوية بالنسبة لفرق المرتبط، وهو ما يمنح مؤشرات على صعوبة المنافسة، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين، وطموحات الفريق الكبيرة في

الفوز باللقب.

وأضاف أن الفريق يحتاج لبعض الوقت ليصل إلى أفضل المستويات، خاصة أن فترة الإعداد شهدت غياب اللاعبين الدوليين لفترات طويلة؛ نتيجة التواجد في معسكرات المنتخب الوطني، إلى جانب حاجة الصفقات الجديدة واللاعبين الصاعدين إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الأجواء.

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وأشار محروس إلى أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين من أصحاب الخبرات والدوليين والعناصر الواعدة، فضلا عن ضم المحترف التونسي أسامة الجزيري،

وهو ما يجعله قادرا على المنافسة بقوة وحصد البطولات في ظل التحلي بالروح القتالية التي تميز كل من يرتدي قميص الأهلي. وألمح المدير الفني إلى أن الفريق سيقاتل خلال المباريات المتبقية من موسم 2019-2020 بمواجهتي طلائع الجيش والزمالك، على الرغم من صعوبة الأمر، خاصة أن إقامة هذه المواجهات المصيرية الفاصلة في شهر نوفمبر سيتطلب وصول اللاعبين إلى مرحلة كبيرة من الجاهزية البدنية والفنية.

وشدد محروس في ختام حديثه على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولات الفترة المقبلة، وأنه يحتاج إلى الوقت والدعم والصبر بالصورة التي توفر الأجواء المناسبة؛ لينجح الجميع في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.