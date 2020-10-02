انتهت فرصة سوريا..محمود داوود ينضم لقائمة منتخب ألمانيا الأول

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، اليوم الجمعة قائمة من 29 لاعبًا، تضم وجهين جديدين، حيث انضم إليها محمود داوود، لاعب بوروسيا دورتموند، وجوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.
ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية على أرضه أمام نظيره التركي يوم الجمعة المقبل في كولونيا، ثم يلتقي بعدها المنتخبين الأوكراني والسويسري في العاشر و13 من أكتوبر الجاري، على الترتيب، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.
وكما كان متوقعًا، سيغيب لاعبو بايرن ميونخ، حارس المرمى مانويل نوير وجوشوا كيميش وليون جوريتسكا وسيرج جنابري، ولاعبا لايبزيج، مارسيل هالستنبرج، ولوكاس كلوسترمان، عن المواجهة الودية.
زيشارك هؤلاء اللاعبون وكذلك نيكلاس شوله، فقط في مباراتي دوري أمم أوروبا.
وينطبق الأمر نفسه على توني كروس الذي استدعي للمنتخب رغم إصابته العضلية في أعلى الفخذ في سبتمبر الماضي.
وغاب عن القائمة بسبب الإصابات، مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ وتيلور كيرير لاعب باريس سان جيرمان.
كذلك يغيب إيلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن صفوف المنتخب الألماني بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى كورونا.
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