منير الحدادي يدخل قائمة المنتخب المغربي لأول مرة مستفيدًا من قانون الفيفا الجديد

حدد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي “وحيد خاليلوزيتش” قائمة أسود الأطلس التي ستواجد ودياً منتخب السنغال و منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وضمت القائمة لأول مرة لاعب نادي إشبيلية “منير الحدادي” والذي استفاد من قانون الفيفا الجديد والذي يسمح لأي لاعب تغير المنتخب الذي سيمثله شريطة لعبه للمنتخب الأول قبل بلوغ 21 عام وعدد مباريات معين وهذا ما ينطبق على منير الحدادي مع اسبانيا.

وشملت قائمة إختيارات المدرب البوسني أسماء جديدة من قبيل مدافع فياريال الإسباني سفيان شاكله وأيمن برقوق وادريس الصديقي وبوجلاب نسيم و المهاجم غرس الله موحا.

وشهدت قائمة أسود الأطلس كذلك عودة بعض الأسماء للتواجد مع المنتخب المغربي مرة أخرى كمهاجم اولمبياكوس اليوناني يوسف العربي و لاعب الزمالك المصري المتألق أشرف بنشرقي بالاضافة إلى لاعب أياكس زكريا لبيض و عمر القادوري لاعب نابولي الايطالي السابق.

وجاء أسماء اللاعبين الذين وجه لهم وحيد خاليلوزيتش الدعوة الأسماء التالية :

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حراس المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي

خط الدفاع: عصام الشباك، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نبيل درار، حمزة منديل، غانم سايس، نايف الأجرد، سفيان شاكله، زهير فضال و ماعي سامي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، صديقي ادريس، بوجلاب نسيم، برقوق أيمن، حكيم زياش، أسامة طنان، أمان الله سليم، عمر القادوري.

خط الهجوم: غرس الله موحا، منير الحدادي، زكريا لبيض، يوسف النصيري، يوسف العربي، أشرف بنشرقي.

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