إنريكي يتجاهل دعوة المنتخب المالي ويستدعي أداما تراوري إلى قائمة المنتخب الإسباني مجددًا

أفصح المدير الفني لمنتخب إسبانيا “لويس إنريكي” عن قائمة لاروخا التي ستواجه منتخبات البرتغال وسويسرا وأوكرانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

ولم تشهد القائمة تغيرات كبيرة باستثناء غياب لاعب ليفربول “تياجو ألكانتارا ” بسبب إصابته بفيروس كورونا وكذا إستدعاء نجم ليفانتي الموهوب “كامبانيا” و دعوة النجم أداما تراوري مجدداً رغم تلقيه دعوة من المنتخب المالي له لأنه لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع إسبانيا.

وجدد إنريكي الثقة على مستوى حراسة المرمى في حارس مرمى تشيلسي “كيبا أريزابالاجا” رغم تذبذب مستواه كما حافظ كل من حارس مرمى مانشستر يونايتد “ديفيد دي خيا” وحارس مرمى أثلتيك بيلباو ” اوناي سيمون ” على مكانهما بالقائمة.

واستمر مدرب المنتخب الإسباني على نفس الاسماء في خط الدفاع حيث تواجد القائد سيرجيو راموس بجانب لاعب فياريال المتألق “باو توريس” و المنتقل حديثاً لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي “دييجو لورينتي”.

وإذا كان هناك شيء يثير الإنتباه في قائمة لويس إنريكي فهو إستمرار إستبعاد كل من “ساؤول نيجويز” و “فرانشيسكو إيسكو” واللذان شكلا نواة المنتخب رفقة انريكي في وقت سابق كما شهدت القائمة عودة كل من داني سيبايوس وسيرجيو كاناليس.

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والتالي قائمة منتخب إسبانيا المستدعاة من طرف المدرب لويس إنريكي لمواجهة البرتغال وسويسرا وأوكرانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – كيبا اريزابلاجا – اوناي سيمون

خط الدفاع: سيرجيو راموس – باو توريس – دييجو لورينتي – اريك جارسيا – خوسي جايا – سيرجيو ريجيلون – خيسوس نافاس – سيرجي روبيرتو (بدلاً من المصاب كارفخال).

خط الوسط : مكيل ميرينو – سيرخيو كاناليس – سيرخيو بوسكيتس – داني سيبايوس – رودريجو – فابيان رويز – كامبانيا.

خط الهجوم: انسو فاتي – جيرارد مورينو – فران توريس – اويارزابال – أداما تراوري – رودريجو مورينو – داني أولمو.

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